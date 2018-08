Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



TAG DER OFFENEN TÜR IN NEUFELD



Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,



anlässlich des von der IV Burgenland initiierten "Tag der offenen Tür der burgenländischen Industrie", laden wir Sie herzlich zu einem Besuch in unser Werk in Neufeld an der Leitha ein.



Im Rahmen dieses Tages geben wir allen Interessenten die Möglichkeit, einen Einblick in unsere Produktionsstätte zu erhalten. Es erwartet Sie ein vielfältiges Programm inkl. Werksführungen und die Gelegenheit in den direkten Dialog mit Mitarbeitern der Sanochemia zu treten. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein!



Wann: Freitag, 21. September 2018 Wo: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG, Landeggerstr. 7, 2491 Neufeld/Leitha Beginn: 09.00 Uhr Ende: 14:00 Uhr



Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



