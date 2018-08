Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich leicht verbessert, so die Analysten der DekaBank. Der vorläufige Wert für den Gesamteinkaufsmanagerindex (Composite) sei im August auf einen Stand von 54,4 Punkten angestiegen. Die Reihe an Nachrichten von Schwellenländerproblemen über Protektionismus bis hin zur italienischen Finanzpolitik, die die Laune der Unternehmer verderben könnte, sei in den vergangenen Wochen freilich nicht kürzer geworden. ...

