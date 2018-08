Stuttgart (ots) - Damit alle pflegebedürftigen Menschen bei Bedarf auf ein verlässliches Angebot zählen können, müssen Pflegedienste und -heime bei der Gewinnung von Pflegefachkräften aus dem Ausland besser unterstützt werden. "Neben unseren intensiven Bemühungen in der Aus- und Weiterbildung sind Fachkräfte aus dem Ausland ein wichtiger Beitrag zur künftigen Versorgung", sagt Susanne Pletowski, Vizepräsidentin des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa). Sie fordert klare Vorgaben für die Behörden und möglichst schnelle Anerkennungsverfahren. Im Dialog mit Hans-Ulrich Rülke, dem Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion, hatte Pletowski vor wenigen Tagen auf die sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen und Entscheidungen verschiedener Anerkennungsbehörden verwiesen: "Pflegedienste und -heime müssen sich auf ihre Aufgabe konzentrieren können und dürfen bei der Anwerbung und Anerkennung nicht durch vermeidbaren bürokratischen Aufwand behindert werden. Die pflegebedürftigen Menschen brauchen jetzt zusätzliche Fachkräfte." Dem stimmte Rülke zu: "Die Politik muss sich die Frage stellen, wie es gelingt, den gravierenden Fachkräftemangel in der Pflege zu lindern und der Branche die Mitarbeiter zu geben, die sie so dringend braucht. Dies ist meines Erachtens nur mit einem vernünftigen Einwanderungsgesetz möglich, das auch einen Spurwechsel zulässt." In den jetzt vorgelegten zehn Kernforderungen unterstreicht der Verband unter anderem die Bedeutung von unbefristeten Aufenthaltstiteln mit Beschäftigungserlaubnis für zugewanderte Pflegekräfte und von flächendeckenden Sprachkursen. "Wer ein verlässliches Angebot für pflegebedürftige Menschen will, muss interessierten Pflegenden aus den Zuwanderungsländern deutlich zeigen, dass wir sie brauchen und willkommen heißen, statt ihnen bürokratische Steine in den Weg zu legen", so Pletowski.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.



