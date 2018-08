Hamburg (ots) -



Opulente Optik trifft auf erstklassigen Service - so prägnant lässt sich der Inhalt zusammenfassen. Die Redaktion empfiehlt 200 handverlesene Highlights, die mit vielen mitreißenden Bildern und informativen Texten vorgestellt werden. Das Heft liefert den perfekten Service für Kurz- und Spontanurlauber sowie anspruchsvolle Individualreisende, die sehen und erfahren wollen, was sich bei einem Hamburg-Besuch wirklich zu entdecken lohnen.



Während MERIAN als feuilletonischer Klassiker die Reise und seine Reiseziele auch als Leseerlebnis für zuhause inszeniert, wendet sich MERIAN scout gezielt an aktive, mobile, erlebnishungrige und (kontrolliert) hedonistische Kurzurlauber.



"MERIAN scout ist in erster Linie ein Heft für Kurz- und Spontanurlauber, die sich zwei bis vier Tage Zeit nehmen, um eine Stadt oder eine Region zu erkunden. Diese Reisende sind auf der Suche nach Erlebnissen - und wir, MERIAN, haben aufgrund unserer Erfahrung die Kompetenz, ausgesuchte Ziele und besondere Erlebnisse zu empfehlen", so MERIAN Chefredakteur Hansjörg Falz. "Ich bin mir aber auch sicher, dass selbst Hamburger den einen oder anderen unserer Tipps noch nicht kennen und nach der Lektüre Lust auf einen Ausflug bekommen werden."



Da Nutzwert bei MERIAN scout die oberste Maxime ist, sind alle Tipps inhaltlich nach Vierteln gegliedert und in einer Übersichtskarte klar verortet. Die Erreichbarkeit über öffentliche Verkehrsmittel wird jedes Mal beschrieben. Um den Lesern eine den persönlichen Interessen entsprechende sofortige Orientierung zu geben, sind alle Tipps kategorisiert und farblich codiert (Essen & Trinken, Erleben & Entdecken, Shoppen, Feiern). Ein weiteres Element sind Viertelrundgänge, in denen stadtbekannte Hamburger ihre Lieblingsplätze vorstellen.



Oliver Voß, Verlagsleiter von MERIAN: "Gerade in der heutigen Zeit setzen viele Leser auf hochwertige Unterhaltung und zuverlässige Informationen. Die Generation Facebook setzt bemerkenswerterweise zunehmend auf Print als Medium. Das merken wir am Renommee von MERIAN in dieser Zielgruppe und an unseren Verkaufszahlen, besonders dann, wenn wir deutsche Regionalthemen veröffentlichen."



Die Zielgruppe von MERIAN scout sind einkommensstarke, gebildete Menschen zwischen 30-55 Jahren, die ein überdurchschnittliches Budget für Reisen und Kurztrips zur Verfügung haben. Für diese Zielgruppe gehören mehrere Urlaubsreisen pro Jahr zum selbstdefinierten Standard. MERIAN scout Hamburg wird am 18. Oktober 2018 erscheinen und mit einer Erstauflage von 60.000 Exemplaren für 6 Euro deutschlandweit in den Handel gebracht. Vertriebsschwerpunkt ist die Metropolregion Hamburg sowie Bahnhofsbuchhandlungen und Flughäfen. Aber auch im für MERIAN wichtigen klassischen Sortimentsbuchhandel wird das neue MERIAN scout verfügbar sein.



MERIAN scout wird von dem erfolgreichen Premium-Vermarkter BM BRAND MEDIA vermarktet. BM BRAND MEDIA steht für "Frauen. Premium. Luxus." und vermarktet seit 2011 das wachsende crossmediale Qualitätsportfolio des Hamburger JAHRESZEITEN VERLAGES mit Marken wie FÜR SIE, PETRA, VITAL, FEEL GOOD, ISS DICH GESUND, Dr. Wimmer, DER FEINSCHMECKER, FOODIE, LAFER, ZUHAUSE WOHNEN, AW Architektur und Wohnen und ROBB REPORT. Weitere Informationen und Ihre Ansprechpartner in der Vermarktung finden Sie unter www.bm-brandmedia.de



