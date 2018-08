Alibaba hat am Dienstag noch einmal um 1,2 % zugelegt. Der Wert ist auf dem Weg nach oben, nachdem die Aktie zuletzt aus charttechnischer Sicht deutliche Schwächen gezeigt hatte. Der Wert war seit etwa Mitte Juni in einen Abwärtssog geraten und konnte sich nur mühsam bei ungefähr 150 Euro halten. Nun sind die Kurse insgesamt um einige Euro gestiegen und deuten an, dass die vermutete Unterstützung in dieser Höhe tatsächlich halten könnte. Dann allerdings wäre das lang ersehnte Zeichen für eine ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...