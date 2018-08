Unterföhring (ots) - - Live-Umfelder an den ersten beiden Spieltagen stark ausgelastet - Zweistelliges Umsatzwachstum zum Saisonstart - o2 als neuer Sponsor von "Wontorra - der o2 Fußballtalk" - Krombacher baut Engagement aus und wird Titelsponsor von "Krombacher Topspiel der Woche" - Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Die Fußball-Bundesliga ist der stärkste Content auf dem deutschen Werbemarkt und die Nachfrage unserer Kunden nach diesem einzigartigen Produkt ist ununterbrochen hoch. Neue Impulse erwarten wir durch die verstärkte Nutzung von Augmented Reality Technologien"



Unterföhring, 22. August 2018 - Nach der Rekordsaison mit durchschnittlich knapp vier Millionen Zuschauern (Z3+, linear) pro Spieltag blickt Sky erwartungsfroh in die kommende Spielzeit. Diese Vorfreude teilen auch die Werbepartner, denn für die ersten beiden Spieltage sind die Werbeflächen stark ausgelastet. Die klassischen Werbeflächen sind an den ersten beiden Spieltagen zu 86 Prozent ausgebucht. Das Umsatzwachstum im Bundesliga-Umfeld auf Sky liegt vor dem Auftakt im zweistelligen Prozentbereich.



Mit o2 konnte Sky einen starken neuen Sponsoring-Partner für die Live-Umfelder der Bundesliga auf Sky gewinnen. Darüber hinaus wird o2 auch Titelsponsor der wöchentlichen Talkshow "Wontorra - der Fußballtalk" (Jetzt: "Wontorra - der o2 Fußballtalk"), die immer sonntags um 10:45 Uhr auf Sky Sport News HD ausgestrahlt wird.



Zu den größten Werbekunden in der kommenden Bundesliga-Saison gehören tipico, bwin und die Krombacher Brauerei. Krombacher hat die langjährige Partnerschaft mit Sky ausgebaut und auch das Titelpatronat "Krombacher Topspiel der Woche" für das Samstagspiel um 18:30 Uhr übernommen. Zudem haben Kunden wie Targobank, Storck, AXA und Sparkasse ihr Engagement massiv ausgebaut.



Darüber hinaus hat Sky zahlreiche neue Kunden gewonnen, darunter The Naga Group, FC Bayern München, Square Enix, De Agostini, Herta Verwaltungen, Edelweiss, Maggi oder Falken Tyre Europe.



Falken Tyre Europe GmbH wird die Sky Bundesligaberichterstattung über die komplette Saison mit individuellen Sonderwerbeformen wie Live-Frame und Super-Frame begleiten. Darüber hinaus werden beide Partner erstmalig situative Sonderwerbeformen zur Reifenwechselzeit einsetzen. Passend zur Spielerauswechslung wird dadurch die Sonderwerbeform themengenau platziert und auf den passenden Produkt-/Reifenwechsel hingewiesen. Neu im Portfolio: Augmented Reality und Live-Sonderwerbeformen Sky wird ab der kommenden Saison verstärkte Augmented Reality-Technologien zur Einbindung von Werbepartnern nutzen. Bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison wurde der Werbepartner Jeep in Augmented Reality ins Studio Sky Sport HQ eingebunden, das den Startschuss für weitere AR-Integrationen bedeutete. Neben selektiven 3D-Integrationen, etwa von großen Gewinnspielpartnern, bietet Sky Media auch Cut-Ins im Studio als Projektion an.



Erstmalig bietet Sky auch Live-Splits in der Bundesliga. An ausgewählten Anstoßzeiten können sich Werbetreibende in unmittelbarer Nähe zum Live-Geschehen Spots im Spots im Split-Rahmen bei parallel sichtbarem Live-Signal platzieren. Neben der bis zu 30-Sekündigen Platzierung nach Abpfiff ist auch ein sechssekündiges Kurzformat vor Beginn der zweiten Halbzeit buchbar. Neben dem Spot ist bei dieser Platzierung hintergründig auch die Stadionatmosphäre hörbar, was eine besondere Nähe zum Live-Geschehen schafft.



Mit Sonderwerbeformen im Live-Umfeld erreichen die Werbetreibenden durch die Einbindung der Marke im Live-Spiel, bei maximaler Reichweite und ohne Zapping, die volle Aufmerksamkeit und das Produkt wird emotional maximal aufgeladen. Mit einer kontextuellen oder situativen Platzierung werden die Live-Werbeformen noch exklusiver.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Die Fußball-Bundesliga ist der stärkste Content auf dem deutschen Werbemarkt und die Nachfrage unserer Kunden nach diesem einzigartigen Produkt ist ununterbrochen hoch. Neue Impulse erwarten wir durch die verstärkte Nutzung von Augmented Reality Technologien. Wir erhoffen uns im Laufe der kommenden Spielzeit durch die bevorstehenden AGF Reformen eine validere Ausweisung der Bundesliga-Reichweiten."



Werbewirkungsstudie: Langfristige Partnerschaften mit Sky erzielen weiter positive Brandingeffekte



Die Live-Fußballberichterstattung auf Sky kommt sehr gut bei den Zuschauern an und wird positiver bewertet als Übertragungen im Free TV. Im direkten Vergleich wird Fußball auf Sky unter anderem als hochwertiger produziert, qualitativ besser, unterhaltsamer und kompetenter wahrgenommen. Aktuelle Ergebnisse aus der Fußballstudie zeigen, dass gerade bei einer langfristigen Partnerschaft und Werbung auf Sky weiterhin starke Steigerungsraten möglich sind.



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1; linear



