Fundamental: Die Ölpreise legten gestern infolge der Rohöllagerdaten und gestützt durch einen schwächeren US-Dollar, der die Nachfrage aus anderen Währungsräumen unterstützt, zu. Den entscheidenden Impuls lieferten aber die Bestandsdaten. Nachdem der US-Branchenverband API bereits tags zuvor einen unerwartet deutlichen Rückgang der Vorräte um 5,2 Millionen Barrel berichtet hatte, zeugten zur Wochenmitte auch die Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) vom einen Abbau um 5,8 Millionen. Doch trat heute wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Vordergrund, nachdem über Nacht neue Zölle in Kraft getreten waren. Technisch: Nachdem der Ölpreis der Sorte Brent Crude in einem vorherigen Aufwärtstrend bis auf ein Hoch um 80 US-Dollar gestiegen war, änderte ...

