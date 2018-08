Die Ölpreise haben am Donnerstag einen kleinen Teil der Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 74,43 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur Lieferung im Oktober, fiel um elf Cent auf 67,75 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte noch ein Rückgang der Ölreserven in den USA den Preisen deutlich Auftrieb gegeben. Am Mittwoch war von der US-Regierung gemeldet worden, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche doppelt so stark wie von Analysten erwartet gefallen waren.

Außerdem wurden die Ölpreise durch die Sorge der Anleger vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA gebremst. Am Morgen erreichte der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eine neue Eskalationsstufe. Nachdem von Washington eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt worden war, hatte Peking umgehend Vergeltung angekündigt./jkr/jsl

