Lübeck (ots) - Am 6. und 9. September startet Kult-Ermittler Franz Eberhofer erneut mit Volldampf ins zünftige Chaos - CineStar zeigt das Krimikomödien-Highlight an gleich zwei Terminen exklusiv auf der großen Leinwand.



Unfreiwillige Hochzeitspläne, für den Job wider Willen nach München und dann noch eine Leiche im Kofferraum: Der Eberhofer Franz hat's nicht leicht in der fünften Krimiverfilmung nach Rita Falk! Umso mehr Spaß haben allerdings seine Fans, denn die erleben "Sauerkrautkoma" aufgrund der riesigen Nachfrage gleich an zwei Terminen im CineStar: Am Donnerstag, den 6. September um 20:00 Uhr, und am Sonntag, den 9. September 2018 um 17:00 Uhr, ist es so weit.



Man kann dem Eberhofer Franz, Bayerns beliebtestem Dorfpolizisten, ja durchaus einiges vorwerfen: die Grantigkeit, seine Affinität zum Alkohol, das Phlegma und einen gepflegten Stumpfsinn... Doch wenn es um sein Ansehen bei den Fans geht, ist Verlass auf ihn!



Die vier bisherigen Verfilmungen der Bestseller-Reihe von Rita Falk, "Dampfnudelblues", "Winterkartoffelknödel", "Schweinskopf al dente" und "Grießnockerlaffäre", haben bereits 2,4 Millionen Besucher im Kino gesehen. Und jetzt kommt "Sauerkrautkoma".



Zum Inhalt: Wieder kann sich der Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel) mit einer Menge Problemen herumschlagen: Er muss zu Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) nach München ziehen, im Auto seines Vaters wird eine Leiche gefunden und langsam fallen ihm keine Ausreden mehr ein, warum er seine Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) nicht heiraten sollte.



CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen Gästen viel Spaß mit "Sauerkrautkoma".



Folgende CineStar Kinos zeigen "Sauerkrautkoma" am 6. und 9. September, FSK 12, ca. 97 Minuten:



Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Frankfurt Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Hagen, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Rostock Capitol, Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wildau, Wolfenbüttel



