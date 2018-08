Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienindizes in Europa präsentieren sich am Donnerstagmittag in kaum veränderter Verfassung. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.420 Punkten auf dem Schlussstand vom Mittwoch. Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 12.368 Punkte, gedrückt von schwachen Autotiteln. Dagegen legen Technologietitel etwas deutlicher zu.

Etwas belastet wird die Stimmung nun wieder vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Morgen sind neue gegenseitige Zölle im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten, "ein schlechtes Omen für die gerade begonnenen Handelsgespräche", wie ein Händler sagt.

Die europäischen Einkaufsmanagerindizes setzen an den Märkten keine Akzente. Der Index für das verarbeitende Gewerbe ist im August leicht unter der Prognose geblieben. Der Service-Index entsprach genau der Prognose. Die Zahlen legen weiterhin ein solides Wirtschaftswachstum in der Eurozone nahe, sie liegen weiterhin deutlich über der Marke, die als Schwelle zwischen Wachstum und Rezession gesehen wird.

Der Euro bröckelt etwas ab auf 1,1560 Dollar von 1,16 Dollar am späten Mittwoch. Der Dollar legt aber auch zu anderen Währungen zu. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31.Juli/1.August hat die Erwartung eines nächsten Zinsschritts im September unterstrichen. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen", heißt es in dem Protokoll. An den Märkten wird ein September-Zinsschritt fest eingepreist und eine weitere Erhöhung im Dezember mit mehr als 60 Prozent.

Continental weiter unter Druck

Continental geben nach einer Serie von Herunterstufungen in Folge der Gewinnwarnung am Vortag um weitere 2,6 Prozent nach. Damit führen sie die Verliererliste im DAX an, genauso wie der Stoxx-Auto-Index die Verliererliste der europäischen Branchen-Indizes. Er fällt um 0,8 Prozent. BMW, Peugeot und Renault geben alle etwa 1,3 Prozent ab, Daimler 0,9 Prozent und VW 0,7 Prozent. Die Branche war schon am Mittwoch in den Sog der Continental-Gewinnwarnung geraten.

Auf der Gewinnerseite stechen die Technologiewerte heraus, deren Branchenindex um 0,8 Prozent steigt. Ericsson ziehen um 1,4 Prozent an, SAP und Infineon um je 1 Prozent. Der deutsche TecDAX steigt um 0,8 Prozent und steht nur noch knapp unter seinem Jahreshoch von Ende Juli. Hier steigen RIB Software um gut 8 Prozent. Das Unternehmen hat einen erfolgreichen Abschluss einer Partnerschaft gemeldet und hofft nun auf neue Kunden an der US-Westküste.

Warten auf Bayer-Konferenz zu Glyphosat

Im DAX steht auch die Bayer-Aktie im Blick. Im Handel ist man skeptisch, dass es Bayer um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz gelingen wird, das Sentiment für die Aktie nachhaltig zu drehen. Bayer dürfte es kaum gelingen, alle Zweifel aus dem Weg zu räumen. Damit dürfte auch das Erholungspotenzial in der Aktie begrenzt bleiben. Ein US-Geschworenengericht hatte das von Bayer übernommene Agrarunternehmen Monsanto vergangene Woche wegen des Einsatzes des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup zu einer Zahlung von 290 Millionen Dollar verpflichtet. Die Bayer-Aktie verliert 1,4 Prozent.

Der irische Baustoffhersteller CRH hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert und erhöht die Zwischendividende. Der Kurs steigt um 0,4 Prozent.

Mit einem Kursplus von 5 Prozent reagieren Sunrise darauf, dass das Schweizer Telekommunikationsunternehmen nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Die Aktie von Freenet, das Unternehmen ist an Sunrise beteiligt, steigt um 1,2 Prozent.

Das operative Ergebnis der österreichischen Semperit Gruppe ist in den ersten sechs Monaten 2018 trotz leichter Umsatzeinbußen deutlich gestiegen, für die Aktie geht es um gut 10 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.420,29 0,00 0,11 -2,39 Stoxx-50 3.077,84 0,02 0,66 -3,15 DAX 12.369,38 -0,13 -16,32 -4,24 MDAX 26.775,52 0,35 92,53 2,19 TecDAX 2.960,26 0,81 23,85 17,05 SDAX 12.311,82 0,24 29,54 3,58 FTSE 7.574,68 0,01 0,44 -1,26 CAC 5.425,57 0,09 4,96 2,13 Bund-Future 163,04 -0,16 2,78 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1565 -0,26% 1,1566 1,1600 -3,7% EUR/JPY 128,22 +0,01% 128,20 128,17 -5,2% EUR/CHF 1,1377 -0,19% 1,1384 1,1395 -2,9% EUR/GBP 0,8981 +0,03% 0,8979 0,8984 +1,0% USD/JPY 110,86 +0,28% 110,84 110,51 -1,6% GBP/USD 1,2877 -0,28% 1,2882 1,2911 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.437,92 +0,7% 6.457,93 6.664,73 -52,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,63 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,60 2,60 0,71 USA 10 Jahre 2,82 2,82 0,41 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,78 67,86 -0,1% -0,08 +15,4% Brent/ICE 74,48 74,78 -0,4% -0,30 +16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.187,91 1.195,51 -0,6% -7,60 -8,8% Silber (Spot) 14,56 14,76 -1,4% -0,20 -14,0% Platin (Spot) 780,50 793,00 -1,6% -12,50 -16,0% Kupfer-Future 2,63 2,67 -1,7% -0,05 -21,3%

