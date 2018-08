Das Analysehaus Warburg Research hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 22 Euro angehoben. Die jüngsten Geschäftszahlen des Hafenbetreibers seien zwar recht mau und die Volumentrends enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht jedoch im kommenden Jahr gute Chancen auf Besserung. Dafür spreche die laut einem Medienbericht geplante Verlegung des deutschen Hubs der Reedereiallianz The Alliance von Bremerhaven nach Hamburg./ag/la Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-08-23/13:06

ISIN: DE000A0S8488