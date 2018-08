An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich wenige Punkte über dem Schlusskurs vom Vortag.

Am Mittwoch verbuchte der Index zwar kein neues Allzeithoch, dafür feierte er einen anderen Rekord, nämlich den bisher längsten Bullenmarkt in der Geschichte der Wall Street. Definitionsgemäß büßte der Index seit dem 9. März 2009 im Vergleich zum jüngsten zyklischen Hoch auf Schlusskursbasis nicht ein einziges Mal wieder 20 Prozent an Wert ein. Damals war er vor dem Hintergrund der tobenden Finanzkrise auf 666 Punkte abgesackt, am Mittwoch schloss der Index bei 2.862 Punkten.

Am Donnerstag muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche veröffentlicht. Kurz nach Handelsbeginn folgen zunächst die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im August. Etwas später werden die Juli-Daten zu den Neubauverkäufen bekannt gegeben.

Die in jüngster Zeit veröffentlichten Wirtschaftsdaten waren durchweg gut ausgefallen. Auch die im Zuge der Bilanzsaison zum zweiten Quartal vorgelegten Quartalsausweise der US-Unternehmen hatten überwiegend überzeugt. Allerdings haben der Handelsstreit mit China und die diplomatischen Verstimmungen mit der Türkei im Streit um einen dort inhaftierten US-Pastor die Stimmung an den Börsen etwas gedämpft.

Im Konflikt mit China gibt es einen Hoffnungsschimmer, nachdem beide Seiten am Mittwoch ihre Verhandlungen wieder aufgenommen haben, wenngleich die Gespräche auf einer niedrigen Ebene stattfinden. Derweil sind um Mitternacht (Ortszeit) neue US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von weiteren 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten, zusätzlich zu den schon betroffenen 34 Milliarden Dollar. Bis Ende September könnten die US-Zölle auf weitere chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar ausgedehnt werden. Betroffen wäre dann die Hälfte aller Importe aus China.

Am Donnerstag beginnt auch das internationale Notenbankertreffen in Jackson Hole. Als Höhepunkt der Veranstaltung gilt der Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag.

Unternehmensnachrichten sind am Donnerstag rar. Nach Börsenschluss wird HP Zahlen zum dritten Geschäftsquartal veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2018 06:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.