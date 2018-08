Endowment for Clean Oceans gibt bekannt, dass Erfinder und Unternehmer Toby McCartney, CEO von Macrebur, zum Mitglied des Unternehmerauschusses und somit zu einem der Juroren für die Vergabe des Preisgelds in Höhe von einer Million Dollar für die beste Technologie oder den besten Plan zur Entfernung von Makro- und Mikrokunststoffen aus dem Meer ernannt wurde.

McCartney begann mit Macrebur mit der Wiederverwendung von Kunststoffabfällen und Einweg-Kunststoff. Er entwickelte eine Technologie für den Einsatz von recyceltem Plastik in Asphalt, die die Straßen widerstandsfähiger und ihre Lebensdauer um das Sechsfache verlängert. Dieses Video erläutert, wie die Technologie von Macrebur funktioniert und wo sie derzeit eingesetzt wird.

"Bei Macrebur haben wir eine produktive und sichere Wiederverwendung für Abfälle und Einwegprodukte aus Makro- und Mikrokunststoffen, die durch die Technologie oder den Plan, der den ersten Preis von ECO in Höhe von einer Million Dollar gewinnt, aus unseren Ozeanen zurückgewonnen werden", sagte McCartney.

"Da sein Unternehmen ständig einen hohen Bedarf an Abfällen und Einweg-Kunststoffen hat, passt McCartney hervorragend in unser Juroren-Panel. Außerdem ist ein Großteil von Macreburs anfänglicher öffentlicher Bekanntheit und Finanzmittel auf den Gewinn des von Sir Richard Branson ausgelobten Virgin Mobile Innovator Start Up Contest 2016 zurückzuführen", sagte ECO-Gründer Daniel Perrin. "McCartney kennt Innovationswettbewerbe dieser Art aus erster Hand, was ein weiterer Grund dafür ist, warum ECO sich für McCartney als Juror entschieden hat."

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, echte Innovationen zu erkennen und zu finanzieren, um unser globales Plastikabfallproblem zu lösen", sagte McCartney. "Ich freue mich darauf, die innovativen Lösungen aus aller Welt unter die Lupe zu nehmen."

