Linz (www.anleihencheck.de) - Die Währungshüter der Polnischen Notenbank (Narodowy Bank Polski) können entspannt in ihre nächste Sitzung am 05. September starten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Letzte Woche seien die Verbraucherpreise für den Monat Juli veröffentlicht worden. Mit einem Stand von 2,00 Prozent im Jahresvergleich lägen diese auf einem guten Niveau. Allerdings setze dieser Wert die Notenbanker noch nicht unter großen Druck, sich mit einer Straffung der Geldpolitik in naher Zukunft auseinanderzusetzen. Trotz eines soliden Arbeitsmarktes (Arbeitslosenquote aktuell bei 5,90 Prozent) sei noch keine Beschleunigung im Inflationstrend auszumachen. Auch die Turbulenzen in der Türkei hätten den Zloty kaum berührt. So werde der aktuelle Leitzins von 1,50 Prozent noch für einige Zeit beibehalten werden. (23.08.2018/alc/a/a) ...

