Dienstag bis Freitag: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des islamischen Opferfestes.

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.860,50 -0,02% +5,38% Euro-Stoxx-50 3.421,73 +0,05% -2,35% Stoxx-50 3.077,36 +0,01% -3,16% DAX 12.371,59 -0,11% -4,23% FTSE 7.569,78 -0,06% -1,26% CAC 5.427,69 +0,13% +2,17% Nikkei-225 22.410,82 +0,22% -1,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,98 -22

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,93 67,86 +0,1% 0,07 +15,7% Brent/ICE 74,63 74,78 -0,2% -0,15 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,20 1.195,51 -0,4% -4,31 -8,6% Silber (Spot) 14,62 14,76 -0,9% -0,14 -13,7% Platin (Spot) 782,20 793,00 -1,4% -10,80 -15,9% Kupfer-Future 2,63 2,67 -1,6% -0,04 -21,2%

Der Goldpreis fällt wieder deutlicher zurück, nachdem am Vortag noch die wichtige Marke von 1.200 Dollar wieder in greifbare Nähe gerückt war. Die Ölpreise können ihre Vortagesgewinne weitgehend verteidigen. Nach dem unerwartet starken Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten hatten die Preise für WTI und Brent am Mittwoch um jeweils rund 3 Prozent zugelegt.

An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Unternehmensnachrichten sind rar, allerdings muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche veröffentlicht. Kurz nach Handelsbeginn folgen zunächst die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im August. Etwas später werden die Juli-Daten zu den Neubauverkäufen bekannt gegeben. Im Konflikt mit China gibt es einen Hoffnungsschimmer, nachdem beide Seiten am Mittwoch ihre Verhandlungen wieder aufgenommen haben, wenngleich die Gespräche auf einer niedrigen Ebene stattfinden. Derweil sind um Mitternacht (Ortszeit) neue US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von weiteren 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. Am Donnerstag beginnt auch das internationale Notenbankertreffen in Jackson Hole. Als Höhepunkt der Veranstaltung gilt der Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag.

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Bayer AG, Telefonkonferenz für Investoren zum Thema "Diskussion Glyphosat-Rechtsstreit"

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,0 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,7 zuvor: -0,6 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm

Die Aktienindizes in Europa präsentieren sich am Donnerstagmittag kaum verändert. Autotitel schwächeln erneut, dagegen legen Technologietitel etwas deutlicher zu. Etwas belastet wird die Stimmung nun wieder vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Die am Morgen in Kraft getretenen Zölle seien "ein schlechtes Omen für die gerade begonnenen Handelsgespräche", sagt ein Händler. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes setzen keine Akzente. Sie legen weiterhin ein solides Wirtschaftswachstum in der Eurozone nahe. Continental geben nach einer Serie von Herunterstufungen in Folge der Gewinnwarnung am Vortag um weitere 2,6 Prozent nach. Damit führen sie die Verlierer im DAX an, genauso wie der Stoxx-Auto-Index die Verliererliste der europäischen Branchen-Indizes. Er fällt um 0,8 Prozent. BMW, Peugeot und Renault geben alle etwa 1,3 Prozent ab, Daimler 0,9 Prozent und VW 0,7 Prozent. Die Branche war schon am Mittwoch in den Sog der Continental-Gewinnwarnung geraten. Auf der Gewinnerseite stechen die Technologiewerte heraus, deren Branchenindex um 0,8 Prozent steigt. Ericsson ziehen um 1,4 Prozent an, SAP und Infineon um je 1 Prozent. RIB Software gewinnen gut 8 Prozent. Das Unternehmen hat einen erfolgreichen Abschluss einer Partnerschaft gemeldet und hofft nun auf neue Kunden an der US-Westküste. Im DAX steht auch die Bayer-Aktie im Blick. Im Handel ist man skeptisch, dass es Bayer um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz zum Thema Glyphosat gelingen wird, das Sentiment für die Aktie nachhaltig zu drehen. Die Bayer-Aktie verliert 1,4 Prozent. Der irische Baustoffhersteller CRH (+0,4 Prozent) hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert und erhöht die Zwischendividende. Mit einem Kursplus von 5 Prozent reagieren Sunrise darauf, dass das Unternehmen nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Die Aktie von Freenet, das Unternehmen ist an Sunrise beteiligt, steigt um 1,2 Prozent. Das operative Ergebnis der österreichischen Semperit Gruppe (+10 Prozent) ist in den ersten sechs Monaten 2018 trotz leichter Umsatzeinbußen deutlich gestiegen.

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1589 -0,05% 1,1566 1,1600 -3,5% EUR/JPY 128,41 +0,16% 128,20 128,17 -5,1% EUR/CHF 1,1385 -0,11% 1,1384 1,1395 -2,8% EUR/GBP 0,8981 +0,02% 0,8979 0,8984 +1,0% USD/JPY 110,79 +0,22% 110,84 110,51 -1,6% GBP/USD 1,2905 -0,06% 1,2882 1,2911 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.445,09 +0,8% 6.457,93 6.664,73 -52,8%

Der Euro bröckelt etwas ab auf 1,1590 Dollar von 1,16 Dollar am späten Mittwoch. Der Dollar legt aber auch zu anderen Währungen zu. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31.Juli/1.August hat die Erwartung eines nächsten Zinsschritts im September unterstrichen. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen", heißt es in dem Protokoll. An den Märkten wird ein September-Zinsschritt fest eingepreist und eine weitere Erhöhung im Dezember mit mehr als 60 Prozent.

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Im Fokus stand unverändert der Handelskonflikt zwischen den USA und China mit den wieder aufgenommenen Gesprächen zur Lösung des Problems. Derweil sind neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. China hatte angekündigt, darauf in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt zu reagieren. Der Aktienmarkt in Schanghai erholte sich im späten Handel von zwischenzeitlichen Verlusten. Dagegen wurde die Börse in Hongkong von Verlusten bei Smartphone-Zulieferern belastet. Sunny Optical fielen um 1,6 Prozent, AAC Technologies verloren 5,1 Prozent, belastet von den enttäuschenden Halbjahresergebnissen. Das Unternehmen begründete diese mit negativen Folgen des Handelsstreits. In Sydney verloren Qantas Airways 2,8 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft bei der Vorlage von Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor steigenden Kerosinpreisen gewarnt hatte. Dagegen erholten sich BHP Billiton um 1,3 Prozent von den Verlusten der beiden vorigen Handelstage. Newcrest Mining (-2,9 Prozent) vermeldete für das Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang um 34 Prozent. TPG Telecom kletterten um weitere 1,3 Prozent. Die Aussicht auf einen Zusammenschluss mit Vodafone Hutchison treibt den Sektor weiter an. Die Papiere von Mitbewerber Telstra legten um 2,1 Prozent zu. In Singapur kletterten Singapore Telecom 6,2 Prozent nach oben. In Tokio waren vor dem Hintergrund des Handelsstreits defensive Werte gesucht. Die Titel von Yamato, ein Hersteller von Gesundheitszubehör, stiegen um 2,5 Prozent. Die Aktien des Möbelherstellers Nitori legten um 3,9 Prozent zu. Dagegen standen Autowerte nach den jüngsten Gewinnen unter Abgabedruck. Toyota Motor verloren 1,1 Prozent und die Titel des Auto-Zulieferers Denso kamen mit 2,8 Prozent unter die Räder. Bridgestone gaben um 2,0 Prozent nach. Im europäischen Autosektor hatte am Vortag Continental mit einer Gewinnwarnung für teils deutliche Kursverluste gesorgt.

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Donnerstag bereits den dritten Tag in Folge zurück. Die Finanzwerte profitieren nach Aussage der Commerzbank weiter von der Stabilisierung der Risikostimmung. Allein am Mittwoch gab es fünf Platzierungen unter anderem von der Bank of Ireland und der Rabobank. Sollte sich die Risikostimmung weiter stabilisieren, könnte sich die Erholung der CDS-Indizes in den kommenden Tagen fortsetzen.

