Die Aktie rutscht auf das bisherige Jahrestief von 54,22 Euro zu, das erst letzte Woche markiert wurde. Der DAX mag versuchen, sich zu stabilisieren, aber Daimler (ISIN DE0007100000) kann nicht mithalten. Kein Wunder. Der Euro zieht zum US-Dollar wieder an und drückt auf die Exportmargen. Die Türkei wird Daimler als Absatzmarkt wohl wegbrechen, angesichts des rapiden Anstiegs des Euro zur Lira. Und schon im Juli waren Daimlers Verkaufszahlen auffallend schwach. Bei den Verhandlungen zwischen der chinesischen Delegation und US-Offiziellen, die gerade zum Thema Handelskonflikt laufen, bleibt es verdächtig still. Die neue Strafzoll-Welle zwischen den Kontrahenten ist heute trotzdem aktiviert worden. Davon abgesehen, dass die Autoindustrie bei dem vorgeblichen Deal zwischen der EU und den USA ausgenommen wurde, kommen dort nicht einmal die angestrebten Verhandlungen in Gang. Kein Grund also, bezüglich möglicher Strafzölle der USA gegen Daimler & Co. allzu hoffnungsvoll zu sein, dass das im Sande verläuft. Warum also sollte man Daimler jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...