Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Russland im Juli mehr Gold gekauft als in jedem anderen Monat dieses Jahres. Demzufolge will man sich so gegen weitere US-Sanktionen absichern. Wie Bloomberg weiter berichtet, hat die russische Zentralbank im vergangenen Monat ihre Goldbestände zum 26,1 auf jetzt 2.170 Tonnen ausgeweitet. Damit lagerte Russland zum Ende des vergangenen Monats Gold im Gegenwert ...

