Contact Gold hat für das zweite Quartal seine Ergebnisse veröffentlicht. Der Goldexplorer glänzt weiter durch eine starke Bilanz und gute Bohrergebnisse.

Gute Bohrergebnisse und neue Goldzonen

Auch Goldexplorer müssen vierteljährlich ihre Bilanz vorzeigen. Operative Einnahmen gibt es in den seltensten Fällen, schließlich handelt es sich hier um ein risiko- und chancenreiches Start Up-Geschäft, in das erst einmal investiert werden muss. So ist es auch bei Contact Gold (0,42 CAD 0,29 Euro; US21074G1013). Der kanadische Explorer besitzt 13 Claims am berühmten Carlin-Trend in Nevada, die Landposition beträgt inzwischen 275 Quadratkilometer. Der Fokus liegt auf dem Projekt Pony Creek, wo man im zweiten Quartal sensationell gute Bohrergebnisse gezeigt hat. Zudem wurde dort im westlichen Abschnitt jüngst eine neue Goldzone ("West Target") entdeckt (mehr hier), die eine Ausweitung der Ressource ermöglichen könnte. Darüber hinaus konnte man ohne zusätzliche Kosten ein historisches Datenpaket für den Nordteil von Pony Creek bekommen. ...

