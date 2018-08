Wie der Autokonzern am Donnerstag (23. August) in Berlin ankündigte sollen bis 2025 rund 3,5 Milliarden Euro sollen in eine Digitalisierungsoffensive fließen. Mit digitalen Angeboten und Diensten sollten künftig hohe Umsätze erzielt werden. VW plant mit Blick auf das nötige Software-Know-how auch Ko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...