FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der neuen Strategie Vision 2020+ könnten bei Siemens in den nächsten Jahren insgesamt angeblich 20.000 Stellen weltweit in zentralen Funktionen überflüssig werden. Diese Zahl soll Siemens-Chef Joe Kaeser kürzlich bei einer Roadshow im Gespräch mit einzelnen Investoren genannt haben, um die Umsetzung von Effizienzzielen zu illustrieren, wie das Manager Magazin schreibt. Siemens wollte den Bericht und die genannte Zahl nicht kommentieren.

Anfang August hatte Siemens Kaesers neue Konzernstrategie vorgestellt, mit der die Sparten neu geordnet werden und mehr Eigenständigkeit bekommen sollen. Mit Vision 2020+ sind auch neue Margen- und Effizienzziele verbunden. Danach sollen etwa die Querschnittsfunktionen wie Personal, Finanzen oder Recht bis 2021 um mehr als 20 Prozent effizienter werden. Ob und in welchem Maße dies zu einem Stellenabbau führen könnte, ist bislang unklar. Siemens hatte erklärt, es werde einige Zeit brauchen, zur Umsetzung der genannten Ziele konkrete Maßnahmen zu entwickeln.

Derzeit verhandelt Siemens mit den Arbeitnehmervertretern über einen Abbau von knapp 3.400 Stellen in der Kraftwerks- und der Antriebssparte in Deutschland. Bis zum Ende des Geschäftsjahres im September soll hier eine Lösung gefunden werden. Weltweit baut Siemens 6.900 Jobs in den Geschäften ab, die von einem grundlegenden Strukturwandel betroffen sind.

August 23, 2018 07:29 ET (11:29 GMT)

