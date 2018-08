Köln (ots) -



Die vierte Ausgabe von CHEFS®EVOLUTION, dem niederländischen Festival der internationalen Avantgardeküche, findet am 9. und 10. September 2018 rund um das Hotel und Drei-Sterne-Restaurant De Librije sowie im Theater De Spiegel in der Hansestadt Zwolle (Provinz Overijssel) statt. Die besten Köche der Welt werden bei diesem kulinarischen Festival auftreten und ihre Kochkünste präsentieren. Auch drei Koch-Teams der Berliner Avantgarde bestehend aus Sebastian Frank, Micha Schäfer und Billy Wagner sowie Andreas Rieger und Ivo Ebert präsentieren die revolutionäre deutsche Küche. Neben ihnen überzeugen dieses Jahr wieder Sterneköche aus Spanien, Peru oder China mit verschiedensten Geschmacksbildern. Die Besucher können sich von den Kochkünsten beeindrucken und inspirieren lassen. Die Moderation des Events liegt in den Händen von Hans Steenbergen, Trendbeobachter und Chefredakteur des Magazins "Food Inspiration".



Kochshows und Bauernmarkt



Neben den internationalen Kochvorführungen können Besucher auch über den BOERenmarkt XL (dt.: Bauernmarkt) bummeln, wo sie die Vielfalt der niederländischen Produkte und Zutaten kennenlernen können. Es gibt verschiedene Stände von Winzern und Bauern sowie den traditionellen Lieferanten von Jonnie und Thérèse Boer, den Inhabern des Drei-Sterne-Restaurants De Librije in Zwolle. Sie sind, gemeinsam mit dem Port Culinaire Team, die Organisatoren von CHEFS®EVOLUTION. Zudem wird aus jeder der zwölf niederländischen Provinzen ein Restaurant der Gruppierung Alliance Gastronomique kleine Gerichte zu einem fairen Preis anbieten, zu denen ein jeweils passender Wein eingeschenkt wird. Die Gerichte zeigen die Produktvielfalt der Niederlande auf. Außerdem verleiht der Stand des Restaurants "Brass Boer", welches ebenfalls ein Restaurant von Jonnie und Thérèse auf der Antilleninsel Bonaire ist, einen Hauch tropischen Flair vereint mit dem Geschmack von De Librije.



Mittelalterliche Hansestadt Zwolle



Neben dem Kulinarik-Festival ist aber auch Zwolle selbst einen Besuch wert. Die Stadt zählt zu den neun niederländischen Hansestädten und beeindruckt durch den mittelalterlichen Stadtkern und das große kulturelle und kulinarische Angebot. Ein beachtlicher Teil der Gastronomie befindet sich in historischen Gebäuden. In Zwolle sind viele bekannte Cafés, Restaurants, Spezialitätengeschäfte sowie Geschäfte im Bereich Gastronomie und Kochkunst zu finden. Somit bietet Zwolle das ganze Jahr über ein kulinarisches Fest der Sinne.



Weitere Informationen:



www.chefsrevolution.com, www.holland-hanse.de und www.holland.com/chefsrevolution



