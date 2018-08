SRC Research GmbH: EINLADUNG ZUM FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2018 am 6. SEPTEMBER DGAP-News: SRC Research GmbH / Schlagwort(e): Konferenz SRC Research GmbH: EINLADUNG ZUM FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2018 am 6. SEPTEMBER (News mit Zusatzmaterial) 23.08.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SRC Research SRC-Scharff Research und Consulting GmbH Klingerstr. 23, D-60313 Frankfurt Tel. +49 (0) 69 - 400 313-80 E-Mail: Scharff@src-research.de Internet: www.src-research.de Frankfurt, 23. August 2018 PRESSEMITTEILUNG EINLADUNG ZUM FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2018 am 6. SEPTEMBER Sehr geehrte Damen und Herren, SRC Research, der renommierte bankenunabhängige Analyse-Spezialist für Finanzwerte und Immobilienaktien aus der DACH-Region, lädt institutionelle Investoren und professionelle Anleger sowie Vertreter der Wirtschafts- und Finanzpresse ein zur kostenfreien Teilnahme an der internationalen Investorenkonferenz Forum Financials & Real Estate 2018, die in 2 Wochen, am Donnerstag, den 6. September, im Hilton Hotel Frankfurt von 8:30 bis 21:00 bereits zum fünfzehnten Mal seit 2004 stattfinden wird. Wir freuen uns sehr, dass wir das sehr gute Line-Up der letzten Jahre in diesem Jahr nochmals übertreffen können. Es präsentieren sich viele namhafte Immobiliengesellschaften und Finanzwerte aus dem deutschsprachigen Raum. Für weitere Informationen zu diesem Event und zur kostenfreien Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Homepage www.src-research.de/ffs Wie in den Jahren zuvor wird SRC Research unterstützt durch den Premium Partner Kirchhoff Consult AG und durch das namhafte Beratungs- und Bewertungsunternehmen Wüest Partner sowie erstmalig auch durch einen der weltweit absolut führenden Immobilien-Investmentmanager, nämlich TH Real Estate. Somit konnten wir sowohl aus dem Kapitalmarktbereich als auch aus dem Immobilienbereich absolute Veteranen für unsere Investmentkonferenz als Premium Partner gewinnen und können zudem bei den präsentierenden Firmen auch in diesem Jahr ein exzellentes Line-Up bieten. Die Veranstaltung wird moderiert von Dr. Götz Schlegtendal, der Partner bei der Kirchhoff Consult ist. Besonders freuen wir uns auf die Fachvorträge von TH Real Estate und Wüest Partner. Michael Klauke-Werner, Managing Director bei TH Real Estate, wird "Investitionen in die Globalen Cities - den Megatrends folgend" vorstellen. Karsten Jungk, Geschäftsführer bei Wüest Partner Deutschland, wird über "CoWorking - Büro-Revolution oder alter Wein in neuen Schläuchen?" referieren. Dieser Pressemitteilung ist der Konferenzflyer samt Fax-Registrierungsformular beigefügt. Neben den Präsentationen besteht für institutionelle Anleger auch die Möglichkeit zur Teilnahme an One-on-One Gesprächen und Roundtable-Meetings mit den Vorständen der teilnehmenden Unternehmen. Der Zeitplan der Präsentationen gestaltet sich wie folgt. Die Präsentationen finden im Saal Central Park im zweiten Stock des Hilton in der Hochstrasse 4 in 60313 Frankfurt statt. 08:30 Check-In/ Kaffee 09:00 Opening Speech, SRC Research, Partner Stefan Scharff 09:10 TH Real Estate, MD Michael Klauke-Werner 09:40 VIB Vermögen, Head of Finance Reiner Hettmer 10:10 DEMIRE, CEO Ralf Kind 10:40 UBM, CEO Thomas Winkler 11:10 Kaffeepause 11:30 Deutsche Beteiligungs AG, CFO Susanne Zeidler 12:00 ACCENTRO, CEO Jacopo Mingazzini 12:30 Warimpex, CEO Dr. Franz Jurkowitsch 13:00 Lunch 14:00 Wüest Partner, Partner Karsten Jungk 14:30 EYEMAXX Real Estate, CEO Dr. Michael Müller 15:00 S IMMO, CEO Ernst Vejdovszky 15:30 PORR, CFO Andreas Sauer 16:00 Kaffeepause 16:20 Peach Property Group, CEO Dr. Thomas Wolfensberger 16:50 Lagrange Financial Advisory, MD Dr. Sven Helmer 17:20 AROUNDTOWN, Executive Director Frank Roseen ab 17:50 Get-Together Cocktailparty mit Asia-Fingerfood, Hilton Lobby (bis ca. 21:00 Uhr) Ende der Mitteilung Rückfragehinweis: SRC Research SRC - Scharff Reseach und Consulting GmbH Managing Partner Dipl.-Kfm. Stefan Scharff, CREA Winner Thomson Reuters Analyst Award 2017 Zweiter Thomson Reuters Analyst Award 2018 Tel.: +49-(0)69 - 400 313 - 80 Mail: Scharff@src-research.de Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GVLGGPENJN Dokumenttitel: Flyer + Registrierung 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 716815 23.08.2018

