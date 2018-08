An ein Minus beim Silberpreis haben sich viele Rohstoff-Investoren bereits gewöhnt. Auch heute fiel der Preis des Rohstoffs erneut und zwar stärker als das Edelmetall Gold. Wie sieht hierbei die charttechnische Situation aus? Silber in der Chartanalyse In den COT-Reports konnte man bereits seit einigen Wochen den Rückgang der Long-Spekulanten ablesen. Hier sanken bereits ab August die Terminspekulationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...