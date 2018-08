Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 33. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. Bitcoin-ETF abgelehnt: Kurs leidet 23.08.2018, 12:00 Uhr - Immer wieder gibt es Anträge bei der SEC in den USA, für die Kryptowährung Bitcoin einen ETF für den Börsenhandel zuzulassen. Nun wurden mehrere ...

