NEW YORK (Dow Jones)--Merck & Co und Eisai Co können ihr Krebsmedikament Lenvima künftig auch in der EU vertreiben. Die EU-Kommission habe das Mittel zur Erstlinien-Behandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem oder inoperablem Leberkrebs zugelassen, die zuvor keine systemischen Therapien erhalten haben.

Die beiden Unternehmen hatten sich im März auf die gemeinsame Forschung und Kommerzialisierung von Lenvima verständigt. Entwickelt worden war das Mittel von der japanischen Eisai.

August 23, 2018 07:34 ET (11:34 GMT)

