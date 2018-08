Am 28.06.2018 wurde die medizinische Verwendung von Cannabis in Luxemburg legalisiert. Daraufhin kündigte die Deutsche-Börse Tochter Clearstream an, dass sie ihre Liste der illegalen Cannabis-Aktien aktualisieren wird. Nachdem eine vorläufige Liste am 18.07.2018 vorlag, gibt es nun die vollständige Datei. Clearstream veröffentlicht für investierte und interessierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...