Ausgehend von ihrem im Januar erreichten Hoch bei 98,80 Euro ging die BASF-Aktie in einen mittelfristigen steilen Abwärtstrend über. Im Rahmen dieser Abwärtsbewegung erreichte die Aktie am 26. März bei 80,16 Euro ein neues Jahrestief. Es folgte im April und Mai eine Gegenbewegung, die den Kurs kurzzeitig wieder an die Marke von 90,00 Euro zurückführte. Seitdem fällt die BASF-Aktie jedoch wieder zurück.

Die in der zweiten Maihälfte angelaufene Abwärtsbewegung verläuft zwar nicht so steil wie ... (Dr. Bernd Heim)

