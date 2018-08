Anleger von SpeakEasy Cannabis Club müssen sich weiter in Geduld üben. Rund um das Unternehmen ist es mehr als ruhig geworden, was dem Aktienkurs zuletzt alles andere als weiterhalf. Stattdessen befindet sich das Papier auf einem anhaltenden Abwärtstrend und ist auf dem besten Wege, neue Negativrekorde aufzustellen. Auch ein Kursplus von 1,6 Prozent am Donnerstagmorgen ändert daran zunächst nichts. Mit jedem weiteren Tag ohne nennenswerte Meldungen dürften jetzt immer mehr Anleger das Interesse ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...