Nach einem kurzen Durchhänger konnte die Aktie von Paion sich in den letzten Tagen wieder schnell erholen und am Mittwoch bis auf einen Kurs von 2,60 Euro steigen. Genau dort wartet jetzt nach Ansicht der Chartanalysten der nächste Widerstand auf das Papier. Gelingt ein Ausbruch, wartet nur noch eine Hürde bei 2,72 Euro und es könnte mittelfristig bis auf Kurse oberhalb von 3 Euro zu gehen. Es bleibt jetzt also in jedem Fall spannend. Im morgendlichen Handel am Donnerstag ergaben sich dabei noch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...