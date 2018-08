Diese Nachricht kam für viele Anleger wie aus dem Nichts. Die kanadische CSE (Canadian Securities Exchange) hat ihre Prüfungen rund um die seit Monaten nicht handelbare Aktie von NetCents Technology beendet und das Papier wieder für den Handel freigegeben. Schon am morgigen Freitag wird damit gerechnet, dass der Titel wieder verfügbar sein wird. Für Anleger ist das natürlich eine hervorragende Nachricht, da diese so wieder an ihre Einlagen kommen. Wie der Kurs ausfallen wird, steht aber noch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...