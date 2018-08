23. August 2018

Eröffnung der neuen BKB-Filiale Rosental

Am kommenden Montag, 27. August 2018, eröffnet die Basler Kantonalbank direkt vis-à-vis vom Badischen Bahnhof ihre neue Filiale Rosental. Die Eröffnung wird am Samstag, 25. August gefeiert.

Mit der neuen Filiale beim Badischen Bahnhof erhalten die BKB-Kundinnen und -Kunden die Möglichkeit, sich neben der Greifengasse an einem zweiten Standort an bester Passantenlage im Kleinbasel beraten zu lassen. Damit beweist die BKB, dass ihr die physische Kundennähe und die persönliche Beratung trotz der fortschreitenden Digitalisierung des Bankengeschäfts wichtig bleibt. Die neu eröffnete Filiale an der Rosentalstrasse 71 zeigt sich im gewohnt modernen BKB-Design und bietet neben einem einladenden Empfangsbereich und Beratungszonen auch einen rund um die Uhr zugänglichen Selbstbedienungsbereich mit umfassendem Automatenangebot.



Die Kundschaft, die bislang ihre Schaltertransaktionen in der Filiale beim Kongresszentrum abgewickelt hatte, kann nun zwischen den Standorten an der Greifengasse und Rosental wählen. Die BKB-Filiale bei der Messe zieht gleichzeitig mit der Neueröffnung beim Badischen Bahnhof in die Filiale Rosental.

Alle Anwohner und Interessierten sind herzlich eingeladen, sich am Samstag, 25. August 2018, von 10 bis 16 Uhr ein Bild der neuen Filiale zu machen und die Eröffnung der neuen Präsenz der BKB beim Badischen Bahnhof zu feiern.

