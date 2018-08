Deutsche Industrieprodukte sind weltweit gefragt, deutsche Bankdienstleistungen nicht mal mehr auf dem Heimatmarkt. Die Gründe für den Abstieg einer Branche.

Wenn es einen Platz gibt, der genau zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt, hat Aline Moser ihn gerade eingenommen. In ihrem Rücken, in der Ecke einer Sparkassenfiliale in der Heidelberger Innenstadt, sind zwei Schaltermitarbeiter hinter Glasscheiben wenig beschäftigt. Ab und zu kommen Kunden vorbei, der eine holt Scheine ab, der andere zahlt ein paar Euro ein. Vor Kundin Moser aber zieht der Ultimaker 2+ zackig seine Bahnen, ein 3-D-Drucker, der wie ein Mixer beim Brotbacken über fünf roten Sparkassenschweinchen rotiert, die in dem weißen Kasten Schicht für Schicht entstehen.

Mitarbeiter Sebastian Kern setzt Moser eine riesige dunkle Brille auf. Jetzt steht die Kundin im sparkassenroten Kleid und passenden Pumps auf dem Dach eines Wolkenkratzers im Frankfurter Bankenviertel. Sie dreht und wendet sich im virtuellen Raum und besichtigt eine Londoner Immobilie, in die ein Fonds der Deka investiert ist. Auf einem großen Bildschirm können andere Kunden die digitale Reise von Aline Moser durch die schöne, bunte Welt der Geldanlage verfolgen: Die Sparkasse zeigt, was Banking sein kann. Oder besser: sein könnte.

Denn tatsächlich und allen Spielereien zum Trotz befinden sich die deutschen Institute zehn Jahre nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers in miserabler Verfassung. Angesichts immer neuer Gewinneinbrüche und Fehlschläge erinnern die einst stolzen Geldhäuser an Dinosaurier, die nach dem Einschlag des Kometen noch eine Weile ziellos durch die Gegend tapsen. Wo man auch hinschaut: Die deutsche Bankenlandschaft ist verwüstet.

Unter den 20 wertvollsten Banken Europas findet sich aktuell kein deutsches Institut mehr. Selbst die Deutsche Bank rangiert hinter weitgehend regionalen Playern wie der Danske Bank und der norwegischen DNB. Und die Commerzbank ist an der Börse so niedrig bewertet, dass sie ihren Platz im Dax wohl für den Münchner Zahlungsdienstanbieter Wirecard räumen muss.Die Vorstandschefs Christian Sewing (Deutsche Bank) und Martin Zielke (Commerzbank) werden vor allem daran gemessen, ob sie ihre Sparziele erreichen. Die sind so ambitioniert wie ernüchternd: Von derzeit 138.000 Stellen bei beiden Banken sollen in den kommenden zwei Jahren 12.000 wegfallen. Eine Fusion beider Institute gilt in Frankfurter Bank und Berliner Regierungskreisen als sehr wahrscheinlich. Mit ihr verbände sich die Hoffnung, dass Minus mal Minus auch in der Betriebswirtschaft Plus ergibt. Es wäre der Endpunkt einer Entwicklung, an deren Beginn es vor fast 20 Jahren, zusammen mit Dresdner Bank und Hypovereinsbank, noch vier deutsche Großbanken gab.

Nicht nur die Riesen-Dinos taumeln. Überall im Land schließen angeschlagene Sparkassen und Volksbanken zuerst Filialen - und sich anschließend zusammen. Traditionsreiche Privatbanken sind verschwunden (Sal. Oppenheim), in einer existenziellen Krise gefangen (M.M. Warburg) oder in internationale Abenteuer verstrickt (Berenberg). Die HSH Nordbank haben Hamburg und Schleswig-Holstein nach Milliardenverlusten an den US-Fonds Cerberus verkauft. Und die Nord/LB in Hannover benötigt dringend frisches Kapital. Banking made in Germany? Ein Auslaufmodell.

Angriff aus dem Ausland

In den USA und im europäischen Ausland dagegen floriert die Finanzindustrie, als ob es eine Krise nie gegeben hätte. Derart gestärkt greifen die Banken in Deutschland an. Im Geschäft mit Firmenkunden haben vor allem französische Institute ehrgeizige Ziele. BNP Paribas will den Umsatz in Deutschland bis 2020 um rund 20 Prozent steigern, die Erträge von Crédit Agricole mit deutschen und österreichischen Unternehmen sind 2017 um zehn Prozent auf 300 Millionen Euro gewachsen. Auf dem Kapitalmarkt dominieren US-Investmentbanken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und JP Morgan. Bei Fusionen und Übernahmen ist die einst unangefochtene Deutsche Bank auf ihrem Heimatmarkt zuletzt auf Platz fünf zurückgefallen, bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen rangiert sie nur noch auf Rang sieben.

Digitale Anbieter, allen voran Apple und Google mit ihren Bezahlsystemen, verschärfen den Druck. Zwar schwadronieren auch Deutschlands Banker gerne über ihre Ambitionen. Veraltete IT-Landschaften, geringe Investitionen und fehlgeleitete Projekte werfen sie jedoch zurück, bevor das Rennen richtig angefangen hat. Gerade hat die Commerzbank Pläne für eine europaweite Digitalbank beerdigt. Die Deutsche Bank hat eine ähnliche Idee vor Monaten eingestampft.Im europaweiten Vergleich sind nur griechische Institute weniger profitabel (siehe Grafik oben). Um einen Euro zu verdienen, wenden deutsche Institute 83 Cent auf - in keinem Land des Kontinents sind Banken weniger effizient. Doch statt sich entschlossen zu verbessern, weichen die Institute in Ersatzgeschäfte aus. Statt sich zu fokussieren, verzetteln sie sich mit Breitbandangeboten. Statt ihr Überleben zu sichern, versinken sie in Selbstmitleid.

Entsprechend düster sind die Prognosen: So sagen die Berater von Oliver Wyman voraus, dass allein wegen des digitalen Wandels die Zahl der Banken von aktuell knapp 1700 auf 150 sinken könnte. Derzeit wirken der Boom der deutschen Industrie und die Rekordbeschäftigung noch als Puffer. Nur 1,7 Prozent der Bankkredite in Deutschland sind aktuell ausfallgefährdet. Sollte sich der Wert bei schwächerer Konjunktur dem historischen Durchschnitt von knapp drei Prozent nähern, würde das viele Institute vor existenzielle Probleme stellen - und das Aussterben der Branche beschleunigen.

Nahezu steril

In Düsseldorf ist der Prozess bereits weit fortgeschritten. In einem trutzigen Gebäude wölbt sich das Glasdach hoch über einen Innenhof, in durchsichtigen Röhren, die vom Boden hinaufführen, steht algengrünes Wasser. Einst arbeiteten hier Hunderte Beschäftigte der WestLB, der zeitweise drittgrößten Bank Deutschlands. Heute schluckt der dunkle Teppichboden alle Geräusche, wirken Konferenzräume unbenutzt, Kaffeeküchen nahezu steril. An vielen Türen fehlt das Namensschild.

Es sind Anzeichen dafür, dass Matthias Wargers gut vorankommt. Seit acht Jahren arbeitet er als Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) daran, sich selbst überflüssig zu machen. Kurz nach der Krise 9 ging die Abbaubank 200 an den Start. Die Idee: Banken lagern problematische Vermögenswerte in eine separate Einheit aus, deren Eigentümer für weitere Verluste haften und die Finanzierung garantieren - und während sie die Altlasten abbaut, geht die Bank ballastfrei einer frohen Zukunft entgegen.

In einem ersten Schritt übernahm die EAA riskante Kredite und Wertpapiere in Höhe von 77,5 Milliarden Euro, als der geplante Verkauf der WestLB 2012 scheiterte, kamen noch einmal 124 Milliarden Euro dazu. Das Erstaunliche: Die EAA hat seither Gewinne erwirtschaftet, der gigantische Berg von Lasten ist auf fast schon überschaubare 20 Milliarden Euro geschrumpft.

"Die Märkte haben uns geholfen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...