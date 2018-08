Siemens-Chef Joe Kaeser will den Konzern umbauen. Einige Tätigkeiten sollen verlagert werden - dennoch könnte der Umbau viele Stellen kosten.

Der Umbau von Siemens könnte einem Magazinbericht zufolge 20.000 Arbeitsplätze überflüssig machen. Das habe Vorstandschef Joe Kaeser in Einzelgesprächen mit Investoren gesagt, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag vorab aus seiner am Freitag erscheinenden September-Ausgabe.

Davon betroffen seien nur Querschnittsfunktionen in der Zentrale wie Personal, Finanzen oder Recht. Kaeser hatte Anfang des Monats angekündigt, im Zuge der "Vision 2020+" viele dieser Tätigkeiten aus der Zentrale herauszulösen und in die operativen Einheiten zu verlagern, die mehr Selbstständigkeit erhalten sollen. Ein Siemens-Sprecher wollte sich nicht dazu äußern, ob Kaeser die Zahl genannt hat.

Der Siemens-Beauftragte der IG Metall, Hagen Reimer, glaubt nicht an einen größeren Stellenabbau: "Wir haben die Zusage des Vorstands, dass die neue Strategie kein verkapptes Abbauprogramm ist", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Die Strategie war im Aufsichtsrat einstimmig - auch ...

