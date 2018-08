Essen (ots) - Die MotionWerk GmbH, einer der führenden Blockchain-Entwickler im Mobilitätssektor, gründet im September die Share&Charge Foundation in der Schweiz. Das Essener Unternehmen überträgt damit seinen Service Share&Charge, eine Blockchain-basierte Software zum einfachen und sicheren Laden von Elektroautos, in die neugegründete Stiftung. Ziel dieses Schritts ist es, den gesamten Dienst als Open-Source-Software und unabhängiges Netzwerk weiter zu dezentralisieren und somit einer breiteren Phalanx an Partnern zu öffnen. Zudem soll die globale Ausrichtung von Share&Charge durch die Foundation stärker forciert werden.



Noch im Jahr 2005 lag die Zahl der Autos weltweit unter einer Milliarde. Momentan fahren 1,4 Milliarden über unseren Planeten und laut einer aktuellen Shell-Studie dürften es 2050 bereits 2,5 Milliarden sein. Der Anteil der Elektroautomobile steigt dabei ebenfalls stetig. Im vergangenen Jahr wurde laut der Unternehmensberatung McKinsey mit 1,2 Millionen Elektrofahrzeugen erstmals die Marke von einer Million Neuzulassungen geknackt. Bereits im Jahr 2030 geht man von 200 Millionen Fahrzeugen weltweit aus. Voraussetzung dafür ist jedoch ein gut ausgebautes Netzwerk an Ladestationen, um die Mobilität und Energieversorgung zu gewährleisten. Aktuell führen jedoch ein sehr fragmentierter Markt und die Akzeptanz von einheitlichen Standards zu Problemen bei dem Laden von Elektroautos, der einfachen Einbindung von Ladestationen und der Integration in das Stromnetz für die intelligente Steuerung des Ladevorgangs.



Eine Lösung hierfür bietet das Essener Unternehmen MotionWerk mit seinem Service Share&Charge, einem offenen, dezentralen und digitalen Protokoll für das Laden von Elektrofahrzeugen. Share&Charge ist ein Blockchain-basiertes Netzwerk für Ladestationen und Elektroautos aller Art, unabhängig von Herstellern oder Stromanbietern. Der Service von Share&Charge basiert auf der sich rapide entwickelnden Blockchain-Technologie und verspricht eine deutliche und spürbare Verbesserung der Nutzererfahrung, der Geschäftsprozesse sowie der IT-Sicherheit ohne eine zentrale Plattform. Um den globalen Herausforderungen gerecht zu werden und Share&Charge als unabhängiges Netzwerk zu etablieren, gründet die MotionWerk GmbH nun die Share&Charge Foundation. "In den Pilotprojekten, wie zum Beispiel Oslo2Rome - einem europäischen Ladenetzwerk, haben wir gelernt, dass die Blockchain-Technologie ein Game Changer für das Laden von Elektroautos sein kann. Unsere weltweiten Partner teilen mit uns die Vision einen globalen Blockchain-basierten Standard zu entwickeln. Daher ist die Gründung einer unabhängigen Stiftung und die Open-Source-Strategie für uns der konsequente nächste Schritt.", so Dietrich Sümmermann, Geschäftsführer der MotionWerk GmbH.



Die Blockchain-Technologie ermöglicht den direkten Transfer von Werteinheiten zwischen zwei Parteien ohne eine zentrale Instanz. Dies macht sich das Share&Charge-Protokoll zunutze und bietet eine einfache und benutzerfreundliche Lösung, mit der die Interoperabilität beim Laden und Bezahlen von Elektrofahrzeugen erreicht wird. Die Finanzierung dieses Open-Source-Projektes findet über einen sogenannten Token-Sale statt, der in den kommenden Wochen startet.



"Wir kommen gut voran mit der Entwicklung und erproben gerade mit den Partnern in den Pilotprojekten weltweit wie wir Blockchain-Technologie so einsetzen können, dass Prozesse effizienter und sicherer werden und somit zum Wachstum von Elektromobilität beitragen können. Wir planen eine öffentliche Testversion noch in diesem Jahr und das erste Produkt für die Foundation Mitglieder Mitte kommenden Jahres", erklärt Dietrich Sümmermann.



Weitere Informationen zu Share&Charge stehen unter https://shareandcharge.com zur Verfügung.



Über die MotionWerk GmbH



Die MotionWerk GmbH entwickelt Blockchain-basierte Softwarelösungen für die Mobilitätsindustrie. Das Unternehmen wurde bekannt für sein Produkt "Share & Charge", ein Peer2Peer-Netzwerk, das als eines der ersten Live-Produkte der öffentlichen Ethereum-Blockchain galt. Weitere Projekte waren Oslo2Rome, ein europäisches Ladenetzwerk, sowie ein P2P Pilot in Kalifornien. Share & Charge bereitet einen Token-Verkauf auf einem dezentralen Protokoll für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, Transaktionen und die gemeinsame Nutzung von Daten vor - damit Unternehmen ein nahtloses, intelligentes und sicheres Ladeerlebnis bieten können. In Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren im breiteren Mobilitäts-Ökosystem erforscht und entwickelt MotionWerk dezentrale Technologien für die Zukunft der Mobilität. Die MotionWerk GmbH ist eine Ausgründung und Beteiligung des Innogy Innovation Hub.



OTS: MotionWerk GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131782 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131782.rss2



Pressekontakt: Quadriga Communication GmbH Kent Gaertner +49(0)30 303080 89 13 gaertner@quadriga-communication.de



MotionWerk GmbH Dietrich Sümmermann +49(0)1739964549 info@motionwerk.com