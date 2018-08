CytoTools AG: Die CytoTools AG erweitert ihren Fokus in der Entwicklung neuer Medikamente auf weitere Indikationen und übernimmt die Mehrheit bei der CytoPharma GmbH DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG: Die CytoTools AG erweitert ihren Fokus in der Entwicklung neuer Medikamente auf weitere Indikationen und übernimmt die Mehrheit bei der CytoPharma GmbH 23.08.2018 / 14:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die CytoTools AG erweitert ihren Fokus in der Entwicklung neuer Medikamente auf weitere Indikationen und übernimmt die Mehrheit bei der CytoPharma GmbH - Die CytoPharma GmbH erhält durch eine Kapitalmaßnahme rund 1 Mio. EUR frisches Kapital - Die CytoTools AG erhöht so ihren Anteil auf über 50 Prozent Darmstadt, 23. August 2018 - Die Gesellschafterversammlung der CytoPharma GmbH hat Kapitalmaßnahmen von insgesamt rund 1 Mio. EUR einstimmig beschlossen. Zwei Altgesellschafter haben das neue Kapital zur Verfügung gestellt. Die CytoTools AG hat damit ihre Beteiligungsquote an der CytoPharma GmbH auf über 50 % erhöht. Durch die Stärkung der Liquidität unterstützt die CytoTools AG die erfolgreichen Forschungen der Tochtergesellschaft, die damit mit der Umsetzung der bestehenden Forschungspipeline in ersten klinischen Studien beginnen kann. Die CytoPharma GmbH verfügt über eine Reihe vielversprechender Wirkstoffkandidaten in den Indikationen Onkologie, Kardiologie, Sepsis und der Bekämpfung von Infektionen, die nun für die klinische Erprobung und die Generierung erster humaner Daten vorbereitet werden können. Hierbei wird der Schwerpunkt zunächst auf die onkologische Pipeline gelegt. CytoTools plant darüber hinaus auch zusätzliche klinische Studien zum bereits sehr gut charakterisierten Wirkstoff Derma Pro(R), dessen Anwendbarkeit auf weiteren Indikationen außerhalb der Indikation Dermatologie erprobt werden soll. Der Fokus der Entwicklungen liegt hier bei der Indikation Sepsis. Mit der Übernahme der Mehrheit durch die CytoTools AG in Folge der Kapitalerhöhung werden die weitreichenden Fortschritte in der wissenschaftlichen Entwicklung der CytoPharma honoriert und das Unternehmen in die Lage versetzt, ihre aussichtsreichen Produktkandidaten in die klinischen Phasen zu überführen. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (59 %) und CytoPharma GmbH (47 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716897 23.08.2018

ISIN DE000A0KFRJ1

AXC0173 2018-08-23/14:41