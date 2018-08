Herr Bahr, die Allianz gilt als Antreiber in Sachen digitaler Gesundheitsakte, die sich nun als Vivy am Markt präsentiert. Die Allianz ist zu 70% an dem Unternehmen beteiligt. Was ist Ihnen wichtig daran? Soll der Patient Herr seiner Daten sein, ein besseres Leben führen oder was ist der Hintergrund?Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...