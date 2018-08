- Ludovic Fenaux wird international expandierenden Bereich von Vertex leiten -

- Simon Bedson kündigt Rücktritt an -

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) meldete heute die Berufung von Ludovic Fenaux zum Senior Vice President, International Commercial Operations, mit Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten außerhalb der USA und Kanadas, welche die Überwachung der Niederlassungen und Geschäfte in Europa, Australien und Lateinamerika beinhaltet. Fenaux begann seine Tätigkeit bei Vertex am 20. August und berichtet an Stuart Arbuckle, Executive Vice President und Chief Commercial Officer. Fenaux ist am internationalen Hauptsitz in London tätig und tritt die Nachfolge von Simon Bedson an, der nach sieben Jahren als Senior Vice President und General Manager, International Commercial Operations, bei Vertex und fast 30 Jahren in der Pharmaindustrie in den Ruhestand geht.

Seit seinem Eintritt im Jahr 2011 leitet Bedson erfolgreich die globale Expansion von Vertex außerhalb Nordamerikas, einschließlich der Gründung des internationalen Hauptsitzes und der Handelsniederlassungen und Geschäfte des Unternehmens in Europa, Australien und Lateinamerika.

"Ich möchte Simon für seine Führung, sein Engagement und seinen entscheidenden Beitrag für Vertex danken. Er hat eine wichtige Rolle beim internationalen Wachstum unseres Unternehmens gespielt und wir wünschen ihm alles Gute für den Ruhestand", sagte Stuart Arbuckle, Executive Vice President und Chief Commercial Officer, Vertex. "Ich freue mich auch, Ludovic bei Vertex und unserem weltweiten Führungsteam begrüßen zu dürfen. Ludovic bringt die Führungsqualitäten und funktionale und geographische Erfahrung für unsere wachsende internationale Organisation mit, die wir benötigen, um ein führendes globales Biotechnologieunternehmen zu werden."

Ludovic Fenaux bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie bei Vertex ein, zuletzt bei Bristol-Myers Squibb, wo er die Position des Senior Vice President, Head of Intercontinental Region, innehatte.

"Ich freue mich, zu einem Zeitpunkt zu Vertex zu kommen, an dem das Unternehmen nicht nur an Medikamenten zur Behandlung von Mukoviszidose arbeitet, sondern auch in andere schwere Krankheiten investiert und sich den größten Herausforderungen in der Medizin stellt", so Fenaux. "Ich freue mich auf die Mitarbeit in einem branchenführenden Unternehmen, das von einem Verständnis der Humanbiologie angetrieben wird, um wissenschaftliche Innovationen zu fördern, die sich mit den Ursachen von Krankheiten beschäftigen."

Über Ludovic Fenaux

Neben seiner Führungsposition bei Bristol-Myers Squibb als Senior Vice President, Head of Intercontinental Region, war Ludovic Fenaux als Head of U.S. Specialty Care, Head of U.S. Commercial Virology and Transplant, Vice President und General Manager Benelux, sowie Vice President, Global Commercialization Oncology, tätig.

Vor seinem Wechsel zu Bristol-Myers Squibb hatte Fenaux Positionen bei Eli Lilly, AstraZeneca und GSK inne. Er hat einen Master of Science in Biochemie und einen Advanced Master in Marketing Management der ESSEC Business School. Außerdem absolvierte er das General Management Program am European Centre for Executive Development (CEDEP) sowie das das C-Suite Advanced Management Program an der Harvard Business School.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das in wissenschaftliche Innovation investiert, um bahnbrechende Arzneimittel für Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen zu entwickeln. Neben den klinischen Entwicklungsprogrammen zur Mukoviszidose verfügt Vertex über mehr als ein Dutzend laufende Forschungsprogramme mit Schwerpunkt auf Mechanismen, die anderen schweren Erkrankungen zugrunde liegen.

Vertex wurde 1989 in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts gegründet und hat jetzt seinen Hauptsitz im Innovation District von Boston. Heute verfügt das Unternehmen über Forschungs- und Entwicklungsstandorte und Handelsniederlassungen in den USA, Europa, Kanada und Australien. Vertex wird immer wieder als einer der Spitzenarbeitgeber in der Branche gewürdigt und ist unter anderem acht Jahre in Folge von der Fachzeitschrift Science als Top Employer in den Biowissenschaften aufgeführt worden.

Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen finden Sie unter www.vrtx.com.

(VRTX-GEN)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180823005390/de/

Contacts:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Investoren:

Michael Partridge, +1-617-341-6108

oder

Eric Rojas, +1-617-961-7205

oder

Zach Barber, +1-617-341-6470

oder

Medien:

mediainfo@vrtx.com

oder

Nordamerika:

Heather Nichols, 1-617-341-6992

oder

Europa und Australien:

Marie von Seyfried, +447933500887