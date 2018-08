BERLIN (Dow Jones)--Die Insolvenz der Fluglinie Air Berlin vor einem Jahr hat an den Hauptstadtflughäfen keine bleibende Lücke hinterlassen. Ganz im Gegenteil: Schönefeld und Tegel lagen bei den Passagierzahlen im Juli über Vorjahresniveau, wie die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) am Donnerstag mitteilte.

Demnach starteten und landeten im Juli 2018 rund 3,4 Millionen Passagiere in Schönefeld und Tegel. Im Vergleich zum Juli 2017 war das ein Plus von 1,48 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen stieg im Juli 2018 auf 27.052 Starts und Landungen, ein Plus von 4,7 Prozent im Vergleich zum Juli 2017. Einen Einbruch gab es bei der Luftfracht. Hier wurden im Juli dieses Jahres an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 3.678 Tonnen registriert, ein Minus von 26,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

