Am Dienstag gab es von Daimler eine interessante Nachricht vom Bus-Geschäft ("Daimler Buses"). Das steht üblicherweise etwas im Schatten des Geschäfts mit den Pkw, ist aber für den Konzern natürlich ebenfalls von Bedeutung. Am Dienstag nun meldete Daimler Buses, die neue Generation des Bremsassistenten Active Brake Assist (ABA) einzuführen. Inzwischen ist Daimler Buses bei "ABA 4". Diese Generation des Bremsassistenten soll "erstmals automatisch auch auf Fußgänger ein Bremsmanöver in Form einer ... (Peter Niedermeyer)

