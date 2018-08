Die PayPal Aktie hat zuletzt wieder leicht zulegen können und startet heute wohl leicht im Minus in den US-Handel. In den ersten fast 8 Monaten hat die PayPal Aktie den Investoren viel Freude bereitet. Der Kursanstieg beträgt stolze 18 %. Der Aufwärtstrend ist ungebrochen und lässt optimistisch in die Zukunft blicken.

News zur Aktie: Was spricht für eine weitere Aufwärtsbewegung?

Neben dem Trend ist hier die 200-Tagelinie zu nennen, die im laufenden Jahr nur im Mai ganz kurz angefahren ...

