Im laufenden Jahr hat die Tele Columbus Aktie massiv an Wert verloren. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 73 % zunichte gemacht und es sieht aktuell nicht nach einer Erholungsbewegung aus. Doch was ist mit dem Unternehmen in so kurzer Zeit passiert?

Neuigkeiten zur Aktie: Halbjahreszahlen wurden unbegründet verschoben!

Der kürzlich erfolgte Rückschritt der Aktie dürfte vor allem auf die miserable Kommunikationspolitik des Unternehmens zurückgehen. Tele Columbus hatte den Veröffentlichungstermin ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...