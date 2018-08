Aufgrund der Fußball-WM konnten weniger Musiker auf Tournee gehen. Doch für CTS Eventim bedeutet das keine Abstriche - eine Live-Show holte auf.

"Holiday on Ice" statt Rolling Stones: Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat die WM-bedingte Flaute bei großen Konzert-Tourneen weggesteckt. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 24 Prozent auf 607 Millionen Euro, wie CTS am Donnerstag in München mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 12,5 Prozent auf 94,1 Millionen.

Wegen der Magnetwirkung der Fußball-Weltmeisterschaft ...

