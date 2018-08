München (ots) - Für die einen ist sie die "Wir schaffen das"-Kanzlerin, andere rufen "Merkel muss weg". Seit 13 Jahren regiert Angela Merkel die Republik. Ihre Herausforderungen gehen weit über das Thema Migration hinaus: Rente, Bildung, Umwelt und Pflege.



Wie positioniert sich die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende zu den Zukunftsfragen Deutschlands? Welche Rezepte hat sie, um den Fliehkräften in der deutschen Gesellschaft etwas entgegenzusetzen? Und wie will sie den Tendenzen der Renationalisierung Europas entgegenwirken? Auch das Verhältnis zu Russland, den USA und der Türkei ist schwierig.



Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, befragt die Bundeskanzlerin am Sonntag, 26. August 2018, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin".



Weiterer Sendetermin der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:30 Uhr im Ersten:



2. September 2018: Katja Kipping (Die Linke)



Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Christian Thiels



