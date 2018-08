Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Rohstoffpreisschwäche setzt sich fort, so die Deutsche Börse AG."Verhaltenere Wachstumsperspektiven und eine weniger lockere Geldpolitik dämpfen die Stimmung der Finanzinvestoren an den Rohstoffmärkten deutlich", erkläre Heinrich Peters von der Helaba. Gleichzeitig seien die Finanzierungsbedingungen vor allem in den per se rohstoffhungrigeren Schwellenländern ungünstiger geworden. ...

