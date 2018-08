ROUNDUP 2: Ryanair legt Tarifstreit mit irischen Piloten bei

DUBLIN - Die Billigairline Ryanair hat sich mit der Gewerkschaft Forsa im Streit um Arbeitsbedingungen für irische Piloten geeinigt. Das teilten beide Seiten am Donnerstag mit. "Nach einer 22-stündigen Verhandlungsphase, die am Mittwochmorgen begonnen hatte und am Donnerstagfrüh endete, ist eine Einigung zwischen Forsa und Ryanair im Piloten-Streit erzielt worden", hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Kurz darauf bestätigte auch Ryanair den Durchbruch.

ROUNDUP: VW steckt Milliarden in vernetzte Autos - und setzt auf Carsharing

BERLIN - Volkswagen taucht tief ein in die digitale Welt von Apple und Google : Mit Milliarden-Investitionen in die Vernetzung seiner Autos will der Hersteller künftig am Megatrend Digitalisierung verdienen. Dazu soll das bisherige Kerngeschäft um Lade- und Abrechnungsdienste für E-Autos, Carsharing oder E-Commerce-Angebote ergänzt werden.

Bayer-Chef sieht Monsanto-Kauf durch Glyphosat-Urteil nicht in Frage gestellt

DÜSSELDORF - Bayer -Chef Werner Baumann sieht den Sinn der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto durch das jüngste Urteil im Glyphosat-Prozess nicht in Frage gestellt. "Fakt ist: An der zwingenden Logik der Übernahme von Monsanto, am Wertschaffungspotenzial für unsere Aktionäre, an der Attraktivität des Agrarmarkts und an unseren kommunizierten Zielen hat sich überhaupt nichts geändert", sagte er dem "Handelsblatt" laut einem am Donnerstag auf der Homepage veröffentlichten Interview.

ROUNDUP 2: CTS Eventim wächst schneller als erwartet - Aktie legt deutlich zu

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist im ersten Halbjahr dank eines boomenden Geschäfts mit großen Konzerten und Tourneen sowie Übernahmen stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast ein Viertel auf 606,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Wachstum fiel damit deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich zu und liegt jetzt wieder auf Kurs zu ihrem Rekordhoch aus dem Juni.

'MM': Möglicherweise tausende Stellen von neuer Siemens-Strategie betroffen

HAMBURG - Die Anfang August von Siemens -Chef Joe Kaeser vorgestellte neue Konzernstrategie hat einem Pressebericht zufolge Folgen für mehrere tausend Arbeitsplätze. Durch die Pläne könnten in sämtlichen zentralen Funktionen weltweit 20 000 Stellen überflüssig werden, schreibt das "Manager Magazin" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe. Dabei beruft sich das Magazin auf Aussagen Kaesers auf einer Roadshow gegenüber mehreren Investoren. Siemens lehnte eine Stellungnahme ab.

Verhandlungen über Karstadt-Kaufhof-Fusion nähern sich Zielgeraden

DÜSSELDORF/NEW YORK - Die Verhandlungen über eine Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof nähern sich der Zielgeraden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten die Verträge zwischen dem kanadischen Kaufhof-Mutterkonzern Hudsons's Bay Company (HBC) und der Signa-Gruppe von Karstadt-Eigentümer René Benko bereits im September unterzeichnet werden. Signa soll demnach 50,1 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens und damit auch die Führung des neuen Warenhausriesen übernehmen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" darüber berichtet.

Alibaba wächst weiterhin schnell

PEKING - Die chinesische Handelsplattform Alibaba wächst weiterhin rasant. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 61 Prozent auf 80,9 Milliarden Yuan (rund 10,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unterm Strich in der Bilanz sorgte allerdings die gestiegene Vergütung von Mitarbeitern mit Aktien für einen Rückgang des Nettogewinns um 45 Prozent auf 7,65 Milliarden Yuan (gut 960 Mio Euro).

Stürme und Gewitter: Doppelt so viele Schäden für Allianz

MÜNCHEN - Herbststürme und Unwetter haben die Kosten der Allianz Deutschland für Katastrophenschäden 2017 deutlich nach oben getrieben. Die Auszahlungen an Versicherungskunden stiegen um 63 Prozent auf 485 Millionen Euro, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in München. Die Zahl der Schäden habe sich binnen Jahresfrist gar auf über 300 000 fast verdoppelt. Indes lag die Schadenshöhe im Schnitt fast ein Fünftel niedriger bei gut 1600 Euro.

-HeidelbergCement-Konkurrent CRH kämpft im ersten Halbjahr mit schlechtem Wetter

-Spanische Profis wehren sich gegen Liga-Spiele in USA: Streikdrohung

-ROUNDUP: Deutscher Umweltpreis für Meeresforscherin und Abwasserexperten

-Novartis legt positive Studiendaten mit Brustkrebs-Mittel Alpelisib vor

-Kommission für Reform der Ärzte-Bezahlung gestartet

-Berliner Flughäfen: Air-Berlin-Lücke geschlossen

-Güterumschlag im Hamburger Hafen rückläufig

-Heringsfischerei in westlicher Ostsee verliert Ökosiegel

-Altmaier: Landstrom- und LNG-Ausbau forcieren

-Foodwatch drängt Klöckner zur Einführung von Lebensmittel-Ampel

-Griechen zocken mehr - Experten: Mehr Glücksspiele wegen Finanzkrise

-IPO: Saudi-Arabien weist Berichte über Absage von Aramco-Börsengang zurück

-ADAC-Konzern erzielt wegen Umbaukosten weniger Gewinn

-ROUNDUP 2: Bahnchef kündigt Preiserhöhung an

-ROUNDUP: Beratergremium gegen Mietpreisbremse und Sozialwohnungen

-Grüne fordern bei Lkw-Maut mehr Transparenz

-Schweizerische Freenet-Beteiligung Sunrise gewinnt mehr Kunden

-Umweltverband BUND droht mit Ausstieg aus Kohlekommission

-Apple drängt datenhungrige Sicherheits-App von Facebook aus dem Store

-Prozess um Pleite der KTG Agrar - Millionen-Schadenersatz gefordert

-Serie 'The Big Bang Theory' endet mit zwölfter Staffel

-IFA: Messe sieht sich kurz vor Start auf Wachstumskurs

-ROUNDUP: Details zu Diesel-Fahrverboten in Stuttgart - Verstoß kostet 80 Euro

-ROUNDUP: Umweltverband BUND droht mit Ausstieg aus Kohlekommission

-Dürre und Hitze: Unterdurchschnittliche Hopfenernte erwartet

-Neue Halberg Guss - Erhalt des Leipziger Standortes möglich?

-Schon im Sommer backt Bahlsen Lebkuchen und Spekulatius

-Scheuer kündigt Hardware-Nachrüstungen von Kommunalfahrzeugen an°

