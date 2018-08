Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2018 Empfehlung: Kaufen seit: 23.08.2018 Kursziel: 94,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 23.08.2018, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Nach sechs Monaten auf Kurs Die Halbjahreszahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA beinhalteten insgesamt keine großen Überraschungen. Als sehr erfreulich werten wir dabei, dass der Absatz des CEWE FOTOBUCHs wie auch anderer margenstarker Mehrwertprodukte trotz des für das Fotofinishing ungünstigen, ungewöhnlich warmen Wetters im saisontypisch ohnehin eher schwächeren zweiten Quartal weiter gesteigert werden konnte. Zwar machten sich auf der Ertragsseite nun wie geplant die noch negativen Effekte aus den Anfang des Jahres übernommenen Beteiligungen LASERLINE und Cheerz bemerkbar, operativ bewegte sich das EBIT aber auf dem Niveau des Vorjahres. Auf dieser Basis sind wir weiterhin positiv gestimmt, dass die Gesellschaft die Unternehmensziele auch in diesem Jahr gut erreichen kann. Entscheidend wird hier wie immer das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft sein, in dem CEWE nahezu den kompletten Jahresgewinn erwirtschaftet. Zudem können wir uns vorstellen, dass der Auftritt auf der diesjährigen Foto-Leitmesse photokina, die vom 26. bis 29. September in Köln stattfindet, neue Impulse liefert. Hier will der Konzern als einer der größten Aussteller zahlreiche Innovationen vor allem in der mobilen Fotowelt präsentieren. Mit einer Eigenkapitalquote von 54,9 Prozent zum Halbjahresende bleibt CEWE auch weiterhin sehr solide aufgestellt. Zudem gelten die Oldenburger als verlässlicher Dividendenzahler. Bei Ansatz unserer Schätzungen beläuft sich die aktuelle Dividendenrendite auf attraktive 2,5 Prozent. Insgesamt bekräftigen wir daher unser Kursziel von 94 Euro für die CEWE-Aktie, setzen jedoch die Einstufung auf dem derzeitigen Kursniveau wieder von ??zHalten" auf ??zKaufen" herauf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16855.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

