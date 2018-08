Dass der Umsatz im ersten Halbjahr nur leicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg, der Gewinn aber sehr deutlich, machte den Investoren klar: adidas (ISIN DE000A1EWWW0) ist immer noch imstande, seine Gewinnmargen auszubauen. Die Reaktion auf die am 9. August veröffentlichte Halbjahresbilanz war ein gewaltiger Kurssprung. Und nach kurzer Konsolidierung dieses Anstiegs strebt die Aktie heute an der Spitze der DAX-Kurgewinner dem bisherigen Verlaufsrekord zu, der am 18. April bei 215,50 Euro markiert wurde. Und ja, der könnte überboten werden. Nicht nur das, die Aktie wäre dann trotzdem nicht einmal zwingend zu teuer:

Würde man die derzeit im Schnitt erwarteten Gewinne für 2018 zugrunde legen, läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis im Fall eines Kurses von 220 Euro um 26. In dieser Zone lag es in den sechs Jahren davor auch. Aber trotzdem sollte man nicht denken, dass adidas eine Aktie sei, bei der die Bäume einfach weiter in den Himmel wachsen. Denn ein Hersteller ...

