Der taiwanesische Photovoltaik-Hersteller Motech hat die Produktion im chinesischen Suzhou eingestellt und Pläne für eine 800-Megawatt-Fabrik in Kunshan auf Eis gelegt. In Taiwan soll das Unternehmen zudem die Produktion von Ingots und Wafern gestoppt haben.Motech, einer der weltweit führenden Hersteller von Solarzellen aus Taiwan, hat seine Produktionslinie im chinesischen Suzhou aufgrund von "Umweltproblemen" und als Antwort auf die "Bedürfnisse des Marktes" stillgelegt. Das geht aus einem Schreiben an die Taiwan Stock Exchange hervor, mit dem Motech auf entsprechende chinesische Medienberichte ...

