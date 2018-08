London (www.aktiencheck.de) - Da Erdöl seit April 2018 mit über 70 USD pro Barrel gehandelt wird, zieht die US-Produktion weiter an und die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat ihre Förderbeschränkungen zurückgeschraubt, so Nitesh Shah, Director Research bei WisdomTree. Eine drohende Unterversorgung sei nach Erachten der Experten in naher Zukunft gering. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...