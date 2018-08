Köln (ots) - 1982 war die Nachrüstung in vollem Gange und in Bonn wurde gegen den NATO-Gipfel demonstriert. In die Kinder- und Jugendzimmer zog der C64 ein und Nena aus Hagen sowie BAP aus Köln füllten die Konzerthallen. Und dann kam Nicole und holte sich den Grand-Prix-Sieg. "1982 - Ein bisschen Frieden" (24.8.2018, 20.15 Uhr, WDR Fernsehen, ab sofort online first in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek) ist der dritte Film der neuen, zehnteiligen WDR-Dokumentationsreihe "Unser Land in den 80ern". Erzählt wird er vom Dortmunder Schauspieler Dietmar Bär. Er begann 1982 seine Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum und hatte als Schlagzeuger Jonny im Film "Endlich 18" seine erste Rolle im WDR Schulfernsehen.



Am 10. Juni 1982 erlebte Bonn die größte Demo in der Geschichte des Landes. US-Präsident Ronald Reagan kam zum Gipfeltreffen der NATO in die damalige Hauptstadt, um die Befürworter der Nachrüstung zu stärken. Das Gegenteil passierte: Rund 500.000 Menschen versammelten sich auf den Rheinwiesen in Bonn-Beuel und protestieren gegen die Aufrüstung. Auch BAP stand vor der Menschenmenge auf der Bühne - und es sollte noch besser kommen: Im selben Jahr trat die Kölner Band um Frontmann Wolfgang Niedecken als Vorgruppe der Rolling Stones im Müngersdorfer Stadion auf. "Ich weiß noch, dass ich vor dem Auftritt alle Symptome von Lampenfieber hatte, die man sich vorstellen kann: Brechreiz, Durchfall, Schweißausbrüche, Knieschlottern, das komplette Set", erinnert sich Niedecken in der Dokumentation.



Musikalisch überzeugten 1982 auch zwei junge Frauen. Als 17-Jährige trat Nicole mit "Ein bisschen Frieden" beim Grand Prix D'Eurovision an - und gewann als erste Deutsche überhaupt. Die Jugend hörte allerdings eher Neue Deutsche Welle. Nena war das "It-Girl" der 80er und faszinierte ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik. Mode und Frisuren der Hagenerin prägten eine ganze Fangeneration.



Die heimischen Kinderzimmer flutete ein Kasten aus den USA - der Commodore C64 - der bis heute meistverkaufte Computer der Welt. Jan Janssen hat alle Modelle gesammelt und daddelt bis heute gern darauf. "Man hat den Rechner gekriegt und war geflasht. Sowas gab es noch nicht. So viele Farben, so viel Sound, und dann wurde es immer noch besser", schildert Janssen seine ersten Erfahrungen mit dem PC. In seiner Duisburger Wohnung stapeln sich über 100 verschiedene Varianten des Kult-Computers. Die tragbare Version wiegt schlappe elf Kilogramm.



1982 wurde auch politisch eine neue Ära eingeleitet: Am 1. Oktober wählte der Bundestag in Bonn Helmut Kohl zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor hatte sich die Koalition zwischen SPD und FDP entzweit. Kanzler Helmut Schmidt fehlte der Rückhalt, in einem konstruktiven Misstrauensvotum stürzten FDP und CDU/CSU die Regierung. Somit war Kohl drin und Schmidt raus.



Der WDR konnte zehn prominente Persönlichkeiten aus NRW als Paten und Sprecher der Filme gewinnen. Sie erzählen die Geschichten und Ereignisse ihres Highlight-Jahres und machen die Reihe "Unser Land in den 80ern" damit auch zu einer ganz persönlichen und unterhaltsamen Zeitreise zurück in ein explosives Jahrzehnt. Produziert werden die Filme von BROADVIEW TV, die bereits im vergangenen Jahr mit der Dokumentationsreihe "Unser Land in den 70ern" in die Vergangenheit gereist ist.



Redaktion: Thomas Kamp (WDR)



Folgen und Sendedaten (jeweils freitags, 20.15 Uhr, WDR Fernsehen):



10. August 2018 Keine Atempause - 1980 17. August 2018 Jede Menge Kohle - 1981 24. August 2018 Ein bisschen Frieden - 1982 31. August 2018 Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt - 1983 7. September 2018 Jetzt oder nie - 1984 14. September 2018 Zurück in die Zukunft - 1985 21. September 2018 Alles Lüge - 1986 28. September 2018 Hinterm Horizont geht's weiter - 1987 5. Oktober 2018 Tausend gute Gründe -1988 12. Oktober 2018 Freiheit - 1989



Die bereits gesendeten Folgen stehen ein Jahr in der WDR Mediathek zur Verfügung.



Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Stefanie Schneck / Kathrin Hof Tel. 0221 220 7125 Email: stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.de